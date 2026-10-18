Manchester United, pazar öğleden sonra Premier Lig'de yine kazanamadı. Leeds United deplasmanında Bryan Mbeumo'nun golüyle öne geçse de Dominic Calvert-Lewin'in beraberlik golünün ardından maç 1-1 sona erdi.

İlk yarım saatte üstün taraf Leeds'ti ancak bu üstünlük ciddi fırsatlara dönüşmedi. 26. dakikada Nico Elvedi, kafa vuruşuyla gole en çok yaklaşan isim oldu. Diğer tarafta Mbeumo da gol perdesini açabilirdi fakat onun kafa vuruşunda da isabet yoktu.

35. dakikada gol perdesi açıldı. Sağ kanattaki iyi bir paslaşmanın ardından Youri Tielemans topu yerden kale önüne gönderdi. James Justin'ın önüne geçen Mbeumo, son dokunuşu yaptı: 0-1.

İkinci yarıda Leeds baskısını artırdı ve çok geçmeden karşılığını aldı. United bir kornerde topu uzaklaştıramayınca top Calvert-Lewin'in önünde kaldı. Golcü oyuncu, Mbeumo'ya üstünlük sağlayıp yakın mesafeden skoru 1-1'e getirdi.

Elland Road'da büyük sevinç yaşanırken Leeds'in daha fazlasını elde edebileceğine inanılıyordu. Ancak ev sahibi ekip, sonraki bölümde baskısını sürdüremedi.

İki takım da tüm gücüyle hücuma çıkmaya cesaret edemeyince ikinci yarı tutuk geçti. Bruno Fernandes'in şutu az farkla dışarı giderken Leeds adına Anton Stach'ın vuruşu farklı şekilde üstten auta çıktı. Uzatma dakikalarında galibiyet golü için en net fırsat Stach'ın ayağına geldi ancak yakın mesafeden yaptığı vuruş fazla cansız kaldı. Böylece maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Michael Carrick üzerindeki baskı daha da artıyor. Takımı, tüm kulvarlarda altı maçtır yenilmiyor. Premier Lig'de ise bu sezon yalnızca Ipswich Town karşısında galibiyet aldı. United, gelecek çarşamba Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya konuk olacak.