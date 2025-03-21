Manchester United bir Türk transferi için hazırlanıyor

Manchester United son olarak gözünü Türk bir oyuncuya dikerken oyuncunun menajeriyle de iletişime geçti.

Manchester United hücum bölgesine hamle yapmak istiyor

Gözünü İtalya'ya çevirdi

Hedefinde Kenan Yıldız var

NE OLDU? Juventus ve A Milli Takım'daki başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Kenan Yıldız'ın adı son olarak Manchester United ile anılıyor. İddiaya göre, Kırmızı Şeytanlar, Kenan Yıldız'ı transfer edebilmek için ilk teması gerçekleştirdi.

BÜYÜK RESİM: TeamTalk'ın haberine göre, Kırmızı Şeytanlar, Aston Villa'nın ardından Kenan Yıldız'a talip oldu. Manchester United, 19 yaşındaki oyuncunun menajeri Jorge Mendes ve Juventus'la ilk teması kurdu. Torino ekibinin, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edilemediği takdirde Kenan'ın satışına sıcak bakabileceği belirtildi.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Juventus'un Kenan Yıldız için 80 milyon euro'luk bir bonservis beklentisi var. Ancak Manchester United bu rakamı karşılayıp Kenan Yıldız'ı transfer edebilir.

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DAHA FAZLASI: Juventus'ta bu sezon 41 maçta forma giyen Kenan Yıldız, 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösterilen milli futbolcunun Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.