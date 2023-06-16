Benfica’nın şampiyonluğunda kilit rol oynayan genç yıldız gelecek sezon büyük bir olasılıkla Premier Lig’de boy gösterecek.

Yeni sezona hücum hattını güçlendirerek girecek olan Manchester United’a bir dönem yakından ilgilendiği Goncalo Ramos’tan iyi bir haber geldi. Portekiz’de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Benfica’nın yıldız oyuncuyu 93 milyon euroya satmaya hazır olduğu öne sürüldü.

İngiliz basınından The Mirror’da yer alan habere göre Benfica Ramos için pazarlık yapmaya da hazır.

Geçtiğimiz yaz Darwin Nunez’i 100 milyon euro karşılığında Liverpool’a satan Benfica, Ramos’u da 93 milyona elden çıkartmaya çalışırken, oyuncunun menajeri Jorge Mendes kulüpten Premier Lig takımlarıyla müzakere etmek için onay aldı.

27 gol attı

Yaşanan bu gelişmenin ardından, yüksek maliyeti nedeniyle Harry Kane’den vazgeçen Manchester United’ın Kane için devreye girdiği belirtilirken, görüşmeler kısa süre içinde başlayacak.

Daha önce Atalanta’dan Rasmus Hojlund ile ilgilenen ancak İtalyan ekibinin bu oyuncu için 100 milyon euro talep etmesi üzerine geri adım atan Manchester United, Victor Osimhen için de Napoli’nin mali şartlarını karşılayamamıştı.

Benfica formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta 27 gol atan 21 yaşındaki oyuncu, Portekiz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yetenek olarak gösteriliyor.