Fransız yıldız ile yeni sözleşme imzalamayı başaramayan PSG yönetimi alternatif bir plana yöneldi.

PSG ile gelecek yaz sona erecek olan kontratını yenilemeyen ve Fransız ekibinin Japonya’da gerçekleştirilen yeni sezon kampına dahil edilmeyen Kylian Mbappe’nin geleceğine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Le10sport’ta yer alan haberde Ousmane Dembele transferini bekleyen PSG bu transferin Mbappe’nin sezonu PSG’de tamamlama düşüncesini de değiştirebilir.

Mbappe’nin transferinin resmiyet kazanması halinde yeni sezonda hücumda Mbappe’ye ihtiyacı kalmayacak olan PSG böylece yıldız oyuncuya karşı takımdan ayrılmaması halinde sezon boyunca forma giymeme seçeceğini sunacak.

150 milyon euro bekleniyor

Gelecek yaz düzenlenecek EURO 2024 de düşünüldüğünde bir sezonu oynamadan geçme riskini alamayacak olan Mbappe ise bu hamlenin ardından Real Madrid’in yolunu tutacak.

PSG’nin Mbappe’nin Real Madrid’e transferinden 120-150 milyon euro arası bir bedel elde etmesi beklenirken, bu bedelin 50 milyonluk kısmı Dembele transferinde kullanılacak. Mbappe’nin boşluğunu mümkün olan en düşük bedelle doldurmaya hazırlanan PSG’nin hattına farklı takviyeler yapıp yapmayacağı ise Luis Enrique’nin raporuna göre netlik kazanacak.