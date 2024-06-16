Büyük beklentilerle transfer olduğu Barcelona'da istediği süreleri alamayan Vitor Roque'ye bir başka Avrupa devi talip oldu.

Premier Lig’de sezonu sekizinci sırada tamamlamasına rağmen Hollandalı teknik direktör Erik Ten Hag ile yola devam etme kararı alan Manchester United’ın büyük umutlarla transfer olduğu Barcelona’da beklentileri karşılayamayan Vitor Roque’yi transfer etmek istediği öne sürüldü. Katalan ekibinin İngiliz devinin yaptığı ilk teklifi geri çevirdiği ifade edildi.



Barcelona’nın geçen yaz Arda Güler ile birlikte kadroya dahil etmeyi en çok istediği iki oyuncudan biri olan Roque transferinin resmiyet kazanmasının ardından sadece iki kez ilk 11’de oynamıştı.

Brezilyalı oyuncunun menajeri Andre Cury Mayıs ayı başında yaptığı açıklamada oyuncusunun daha fazla süre almayı hak ettiğini belirtmiş ve Barcelona’nın eski teknik direktörü Xavi’yi eleştirmişti.

60 milyon euro ödenmişti

Manchester United'ın yeni ortaklarından Sir Jim Ratcliffe, Kırmızı Şeytanlar'ın geçmişte yapılan hatalardan kaçınmak için genç oyunculara yönelmesi gerektiğini belirtmişti.

19 yaşındaki Roque, Manchester United’ın aradığı profile tam anlamıyla uyarken, Katalan ekibinin yeni teknik direktörü Hansi Flick’in genç oyuncunun geleceğine ilişkin vereceği karar merakla bekleniyor.



Football365’te yer alan habere göre Roque için gelen 35 milyon euroluk ilk teklifi reddeden Katalan ekibinde başkan Joan Laporta’nın oyuncuyu kulübe getirmek için ödedikleri 60 milyon euronun altında bir bedeli kabul etmesi beklenmiyor.

Flick’in oyuncunun kiralanması yönünde bir rapor vermesi beklenirken, Roque’nin Barcelona’ya daha hazır ve daha fazla maç deneyimiyle dönmesi hedefleniyor.