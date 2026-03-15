Manchester United, Arsenal ve Real Madrid aynı oyuncunun peşinde

Manchester United ile Real Madrid, Avrupa’nın en dikkat çeken genç orta sahalarından biri olan Assan Ouedraogo için transfer yarışına girdi.

Şu anda RB Leipzig forması giyen 19 yaşındaki futbolcu, Avrupa kulüpleri tarafından “jenerasyon yeteneği” olarak değerlendiriliyor. İngiliz basınına göre Manchester United, oyuncuyu Premier Lig’e getirmek isteyen kulüpler arasında en güçlü aday konumunda.

Schalke’den Leipzig’e hızlı yükseliş

Ouedraogo altyapısından yetiştiği Schalke 04’te henüz 17 yaşındayken kulüp tarihinin en genç oyuncusu ve en genç golcüsü olmayı başarmıştı. Bu performansının ardından 2024 yazında birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekti.

RB Leipzig, genç orta sahayı yaklaşık 10 milyon euro karşılığında kadrosuna katarak transfer yarışını kazanmıştı.

Leipzig’deki ilk sezonunda sakatlık sorunları yaşayan Ouedraogo, bu sezonun ilk bölümünde yeteneğini göstermeye başladı. Ocak ayında yeniden bir sakatlık yaşayan oyuncunun önümüzdeki haftalarda sahalara dönmesi bekleniyor.

Real Madrid de devrede

Manchester United transfer için en güçlü aday olarak gösterilse de Real Madrid de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. İspanyol devinin Ouedraogo’nun temsilcileriyle ilk temasları kurduğu iddia edildi.

Madrid ekibi, genç orta sahanın Jude Bellingham benzeri bir etki yaratabilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyor. Ouedraogo’nun hem ileri bölgede oynayabilmesi hem de gol katkısı verebilmesi bu benzetmenin en önemli nedenleri arasında gösteriliyor.

Bonservis beklentisi

RB Leipzig’in genç oyuncuyu kolay bırakmaya niyetli olmadığı belirtiliyor. Alman kulübünün Ouedraogo için yaklaşık 55–65 milyon euro arasında bir bonservis talep edeceği ifade ediliyor.

Manchester United orta sahada yeniden yapılanmaya hazırlanırken, kulübün özellikle Casemiro ve Manuel Ugarte gibi isimlerin geleceğini de değerlendirdiği belirtiliyor.

Alternatif hedefler de var

Manchester United’ın transfer listesinde Ouedraogo dışında da birçok orta saha oyuncusu bulunuyor. Kulübün ilgilendiği isimler arasında Elliot Anderson, Adam Wharton, Carlos Baleba ve Sandro Tonali yer alıyor.

Öte yandan Leipzig’in bir diğer oyuncusu Yan Diomande de Manchester United’ın radarında bulunuyor. Ancak bu transferde Liverpool ile rekabet yaşanabileceği ifade ediliyor.