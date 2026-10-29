Manchester United'a yeni bir darbe: Felaketler Carrick'in başından eksik olmuyor

Manchester United'ın teknik direktörü Michael Carrick, forvet oyuncusu Benjamin Sesko'nun sakatlık nedeniyle en azından önümüzdeki ocak ayına kadar sahalardan uzak kalma ihtimaliyle yeni bir darbe aldı.

23 yaşındaki oyuncu bu sorunu sezonun başında da yaşamıştı ve kulüp onun tam fiziksel formunu geri kazanmasına yardımcı olmaya çalışırken oynama süresi dikkatle yönetilmişti; ancak artık bu çabaların boşa gittiği anlaşılıyor.

Sesko, geçtiğimiz 16 Eylül'de Carabao Cup'ta Brighton'a karşı alınan yenilgide 66. dakikada oyundan alınmasından bu yana Manchester United formasıyla sahaya çıkmadı.

Sesko, geçen sezon da yaşadığı ve mayıs ayında Liverpool karşısında yeniden ortaya çıkan bu şikâyet nedeniyle sezon hazırlık dönemini kaçırmış, bu durum Premier Lig'deki son üç maçta da forma giyememesine yol açmıştı.

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İngiliz "Daily Mail" gazetesine göre, oyuncu yeni yıla kadar sahalardan uzak kalacak. Bu durum, zorlu bir performans döneminde Manchester United'a ağır bir darbe vuruyor ve Michael Carrick'i asli bir forvetten yoksun bırakıyor.

Carrick'in Hollandalı Joshua Zirkzee'ye olan güvenini yitirmesinin ardından, sağ kanat oyuncusu Bryan Mbeumo 9 numara mevkiinde oynuyor ve tüm kulvarlardaki son beş maça bu pozisyonda ilk 11'de başladı.

Sesko, Ağustos 2025'te 73,7 milyon sterlinlik bir transferle Leipzig'den Manchester United'a katıldığından bu yana tüm kulvarlarda 38 maça çıktı, 14 gol kaydetti ve bir asist yaptı.

Sesko, Chelsea, Liverpool ve Arsenal ile karşılaşmalar da dahil olmak üzere Premier Lig'deki kritik maçların yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde en az üç maçta forma giyemeyecek.

Manchester United şu anda Premier Lig'de on altıncı sırada yer alıyor ve küme düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde bulunuyor; bu da teknik direktör Michael Carrick'in üzerindeki baskıyı artırıyor.

Carrick, bu sezonun başından itibaren alınan vasat sonuçlar nedeniyle Manchester United'ın başından gönderilme tehdidiyle karşı karşıya; zira Premier Lig'de 8 hafta boyunca yalnızca bir kez galip gelebildi.

Bunun yanı sıra Carrick, United'ın kaptanı Bruno Fernandes'le de bir kriz yaşıyor; Fernandes, Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya karşı alınan (4-1'lik) yenilginin ardından teknik direktörünü medya önünde açıkça eleştirmişti.