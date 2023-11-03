Manchester United’a 300 milyon dolarlık ek gelir

Kulübe ortak olmaya hazırlanan Sir Jim Ratcliffe kesenin ağzını şimdiden açtı.

Devir işlemleri devam eden Premier Lig takımlarından Manchester United’ın yüzde 25’lik hissesini almaya hazırlanan İngiliz milyarder Sir Jim Ratcliffe’nin Old Trafford’un yenilenmesi için kulübe kişisel servetinden 300 milyon dolar aktaracağı öne sürüldü. Sky’da yer alan habere göre bu bedel Ratcliffe’nin yüzde 25 hisse için ödeyeceği 1.25 milyar sterline dahil olmayacak.

Dolayısıyla bu işlem United'ın mevcut borcuna katkıda bulunmayacak. Yatırım aşamalı olarak yapılacak ve önemli bir kısmı yıl sonuna kadar kulübe aktarılacak.

Sırada Paul Mitchell var

Bu paranın tamamı kulübün tesisleşme hamlesi için kullanılacak ve transferler için harcanmayacak ancak United'ın stadyumunu Emirates ve Etihad gibi dünya standartlarında bir tesise dönüştürmek daha kapsamlı mali kaynaklar gerektirebilir ve Ratcliffe'in Old Trafford'u son teknoloji tesislerle donatmak için ek yatırıma açık olduğuna inanılıyor.

Devir işleminin tamamlanmasının ardından Sir Ratcliffe'in kulüpteki sportif konuların kontrolünü ele alacak. Teknik direktör Erik ten Hag yönetiminde başarıya ulaşmakta zorlanan United'ın eski günlerine dönebilmek için Tottenham'ın eski transfer şefi Paul Mitchell'i futbol direktörü olarak göreve getirmesi bekleniyor.