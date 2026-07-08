Manchester United, 60 milyon avroluk transfer konusunda Chelsea ile anlaşmaya vardı

Manchester United, orta saha için istediği takviyeyi gayri resmi olarak kadrosuna kattı. Transfer piyasası uzmanı David Ornstein, The Athletic adına yazdığı haberde, kulübün Andrey Santos’un transferi konusunda Chelsea ile anlaşmaya vardığını belirtti. Brezilyalı oyuncu, Chelsea’ye 56,3 milyon euroya denk gelen sabit bir transfer ücreti kazandırdı.

Chelsea, Santos'u 2023 yılında Vasco da Gama'dan 12,5 milyon euroya transfer etmişti. Nottingham Forest ve RC Strasbourg'da kiralık olarak forma giydikten sonra, geçen sezon Chelsea kadrosunda yer aldı. Her ne kadar 2410 dakika sahada kalmış olsa da, ilk 11'de düzenli olarak yer bulamadı.

Santos’un Chelsea ile 2030 ortasına kadar süren bir sözleşmesi var, ancak burada yeterli süre alma şansı görmüyor. 22 yaşındaki sağ ayaklı oyuncu, ilk 11’de yer alması beklenen ve ayrıca Nisan ayında sözleşmesini 2033 ortasına kadar uzatan Moisés Caicedo’nun gerisinde kalıyor.

Daha fazla süre alabilmek için Santos, Manchester United teknik direktörü Michael Carrick’in ikna etmesiyle transfer oldu. Carrick, Santos’un gelişiyle orta sahada birkaç ek seçeneğe daha kavuştu. Altı kez Brezilya milli takımında forma giyen oyuncu, hem 6 hem de 8 numaralı pozisyonlarda oynayabiliyor.

Santos’un Chelsea’ye ilk transfer bedelinden daha fazla gelir getirmesi muhtemel. Basit bonuslar sayesinde Londralılar, 56,3 milyonluk başlangıç bedeline ek olarak 2,4 milyon euro daha kazanabilir. Ayrıca Chelsea, transfer bedelinin yüzde 10’una sahip.

Manchester United’ın orta saha için acil takviyeye ihtiyacı vardı. Casemiro, Inter Miami’ye transfer olurken, Manuel Ugarte ise Dünya Kupası’nda ciddi bir çapraz bağ sakatlığı geçirdi ve önümüzdeki sezonun (büyük bir kısmını) kaçırmak zorunda kalacak.

Manchester United ilk olarak Elliot Anderson veya Mateus Fernandes’i hedeflemişti, ancak Anderson Manchester City’yi tercih ederken, United ise Fernandes için istenen yaklaşık 100 milyon avroluk bedeli karşılamak istemedi; Fernandes ise sonunda West Ham United’dan Tottenham Hotspur’a transfer oldu.

Daha önce Manchester United ile Atalanta’nın Éderson’un transferi konusunda anlaştığı açıklanmıştı. Brezilyalı oyuncu, Kırmızı Şeytanlar’a 40,5 milyon avroluk sabit bir transfer ücreti mal olacak. Atalanta ise bonuslar sayesinde 4,5 milyon avro daha almayı umuyor. Resmi duyuru normalde yakında yapılacak.



