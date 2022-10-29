Manchester City yıldızından Riyad Mahrez itirafı

Samet Çayır
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Riyad Mahrez Manchester City 2022-23Getty
R. MahrezMan CityArsenalPremier Lig

Cezayirli yıldız, şampiyonluk yarışında olan Mikel Arteta'nın ekibine övgüler yağdırdı.

  • Mahrez, Arsenal'i övdü
  • Sert bir rekabet bekliyor
  • Arsenal ligde lider

NE OLDU? Cezayirli, sezona kötü başlayan ve 11 maçta 16 puanla lig tablosunda sekizinci sırada yer alan Liverpool'u hafife almayı reddederek bu sezon City'nin ana şampiyonluk rakiplerini değerlendirdi.

NE SÖYLENDİ? Mahrez, City'nin resmî internet sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu sezon Arsenal'in çok iyi olduğunu düşünüyorum. İlk altıdakilerin hepsi gerçekten iyi durumda. Liverpool bile şu anda bizden uzakta olmasına rağmen sezon sonunda yarışta olabili. İlk altının hepsi şampiyonluk için mücadele edebilir."

BÜYÜK RESİM: Manchester Cit, Liverpool'a karşı sezonun ilk yenilgisini aldıktan sonra geçen hafta Brighton'a karşı güçlü bir şekilde geri döndü ve onları etkileyici bir oyuna 3-1 yendi. Pep Guardiola'nın ekibi, şu anda lig tablosunda lider Arsenal'in iki puan gerisinde ikinci durumda.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Erling Haaland Riyad Mahrez Bernardo Silva Man City 2022-23Getty Images

Riyad Mahrez Manchester City Dortmund 2022-23Getty

Granit Xhaka Arsenal 2022-23Getty Images

MANCHESTER CITY'İ NE BEKLİYOR? Manchester City, cumartesi günü Premier Lig'de Riyad Mahrez'in eski takımı olan Leicester City ile karşı karşıya gelecek.

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