Cezayirli yıldız, şampiyonluk yarışında olan Mikel Arteta'nın ekibine övgüler yağdırdı.

Mahrez, Arsenal'i övdü

Sert bir rekabet bekliyor

Arsenal ligde lider

NE OLDU? Cezayirli, sezona kötü başlayan ve 11 maçta 16 puanla lig tablosunda sekizinci sırada yer alan Liverpool'u hafife almayı reddederek bu sezon City'nin ana şampiyonluk rakiplerini değerlendirdi.

NE SÖYLENDİ? Mahrez, City'nin resmî internet sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu sezon Arsenal'in çok iyi olduğunu düşünüyorum. İlk altıdakilerin hepsi gerçekten iyi durumda. Liverpool bile şu anda bizden uzakta olmasına rağmen sezon sonunda yarışta olabili. İlk altının hepsi şampiyonluk için mücadele edebilir."

BÜYÜK RESİM: Manchester Cit, Liverpool'a karşı sezonun ilk yenilgisini aldıktan sonra geçen hafta Brighton'a karşı güçlü bir şekilde geri döndü ve onları etkileyici bir oyuna 3-1 yendi. Pep Guardiola'nın ekibi, şu anda lig tablosunda lider Arsenal'in iki puan gerisinde ikinci durumda.

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Getty Images

MANCHESTER CITY'İ NE BEKLİYOR? Manchester City, cumartesi günü Premier Lig'de Riyad Mahrez'in eski takımı olan Leicester City ile karşı karşıya gelecek.