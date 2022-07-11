İspanyol hocanın zor anları, sosyal medyada gündem oldu.

Pep Guardiola, Manchester City ile Premier Lig'i zirvede tamamladı ve başarılı bir şekilde devam eden İngiltere kariyerinde çok farklı bir seviyeye ulaştı.

Bu nedenle, İspanyol hoca daha fazla tanınıyor ve onunla fotoğraf çektirmek isteyen insanların sayısı sürekli çoğalıyor.

Tam da bu noktada, yaz günlerinin tadını çıkaran Pep, sokak ortasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen heyecanlı bir taraftarla resmen bir kovacalama yaşadı.

City menajeri, pazar gecesi Manchester şehir merkezinden geçerken kendisini garip bir tartışmanın içinde buldu.

Ne söylendi?

Çarpıcı video görüntüleri ortaya çıkarken 51 yaşındaki hoca, çılgın bir taraftarın gazabına uğruyor.

Söz konusu taraftar, Guardiola'ya yetişmek için bisikletiyle hızla menajere doğru yaklaşıyor ve o sırada bağırarak şu ifadeleri kullanıyor:

"Pep, bir fotoğraf çekmeme izin ver kardeşim, yo. Ah Pep. Bu kardeşini görmen lazım."

Defalarca fotoğraf çektirmek için bağırıldıktan sonra, Guardiola aniden bisikletinden atlıyor ve kaçarcasına o bölgeden uzaklaşıyor.

Ve takipçisi arkasından bağırmaya devam ediyor: "Yo Pep, neden kaçıyorsun. Sadece bir fotoğraf çekmeme izin ver."

Her zamanki beyaz bir gömlek giymiş olan İspanyol menajer, dönüp sinirli bir şekilde bir şeyler söyler gibi olsa da o bölgeden gidiyor.

Taraftarın, “Sadece bir resim istedim” demesi üzerine oldukça tuhaf anlar yaşanıyor.

Sosyal medyada hızla yayılan bu ilginç görüntülerin ardından, taraftarlar arasında Pep Guardiola'nın korkmuş göründüğü konuşuldu.

Guardiola, taraftarın kendisine yaklaştığı sırada ne yapacağını şaşırırken o noktada yumruk yumruğa gelebilme olasılıkları da vardı, çünkü taraftar fotoğraf çektirmek için çok fazla heyecanlıydı.

Neyse ki bu ilginç olay daha fazla uzamadı ve İspanyol menajer ile taraftar arasında tatsız bir görüntü ortaya çıkmadı.

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