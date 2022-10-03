Norveçli golcü, derbide altı gol atmış olmalarına rağmen oyunun bazı bölümlerinden memnun kalmadı.

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, 6-3 kazandıkları Manchester United maçının ardından takımın bazı bölümlerde 'özensiz' davrandığını söyledi.

Norveçli, oyunu kaybettikleri anların ilerisi için iyiye işaret olmadığını vurguladı.

Ne söylendi?

Manchester United karşılaşmasının ardından konuşan yıldız futbolcu, şu yorumu yaptı:

"İkinci yarının belli bölümlerinde özensiz davrandık. Oyunu kaybettiğimiz anlar oldu. Bunlar, ilerisi için iyiye işaret değil.

"Bu detayları düzeltmek için daha sıkı çalışmalıyız. Daha iyisini yapabiliriz."

Erling Haaland, Manchester derbisinde ne yaptı?

Norveçli santrfor, derbide Erik ten Hag'ın ekibine üç gol atmayı başardı. Aynı zamanda Phil Foden'a iki de asist yapan Haaland, toplamda beş gole direkt katkıda bulundu.

Yıldız futbolcu, Premier Lig'de üç maçta üst üste hat-trick yapan ilk futbolcu olmayı başardı.

Haaland'ı ne bekliyor?

Manchester City, hafta içinde yüzünü UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dönecek. Maviler, 5 Ekim'de Etihad Stadyumu'nda, play-off'ta Trabzonspor'u eleyen Kopenhag'ı ağırlayacak.

Gruptaki ilk iki maçını da kazanan City, derbiden sonra Devler Ligi'nde üçte üç yapmak isteyecek.

Pep Guardiola'nın öğrencileri daha sonra 8 Ekim'de bu kez de Southampton'ı ağırlayacak.