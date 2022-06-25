Norveçli yıldız, lüks ev için astronomik bir ücreti gözden çıkardı.

Erling Haaland, Manchester United'ın eski yıldızı Paul Pogba'nın yaşadığı lüks ve kapalı futbol sahası olan evini satın alacak.

Norveçli yıldız, son yılların en sansasyonel golcü performanslarından birisini sergileyerek son Premier Lig şampiyonu olan Manchester City kadrosuna katıldı.

Onun, İngiltere’ye gelmesi büyük bir yankı uyandırırken yıldız golcünün attığı her adım yakından takip ediliyor.

Bu kapsamda Haaland, United’ın eski yıldızı Pogba’nın evine yaklaşık 65 milyon TL karşılığında sahip olacak.

Ne söylendi?

The Sun, Haaland ile Pogba’nın aynı yönetim ajansını paylaştığı ve bu nedenle Fransız yıldızın evini satın alacağını yazdı.

Norveçli golcünün satın alacağı evin aylık kirası ise yaklaşık 630 bin TL civarında.

Cheshire, Hale Barns'taki beş yatak odalı ev, bir spor salonuna, ısıtmalı yüzme havuzuna ve saunaya sahip.

Ancak evin içerisindeki mücevherler gösterişli bir manzara sunuyor ve United’ın eski yıldızı Pogba'nın da tarzını yansıtıyor.

Elektronik yazı tahtaları, LED aydınlatma ve evin orta çemberindeki duvarda Pogba'nın bir resmi asılı.

29 yaşındaki Pogba, sözleşmesinin bitmesiyle United’dan ikinci kez ayrılama kararı aldı.

Ve bunun üzerine Haaland, hiç vakit kaybetmeden Pogba’nın lüks evini kaptı.

“Pogba ve Haaland birbirlerine benziyor”

Bir kaynak şunları söyledi: "Erling, City'de iyi bir kariyere sahip olmak için olabildiğince çabuk bir şekilde yeni evine yerleşmek istiyor.

“Bu nedenle, Pogba’nın evini kaçırmadı ve hemen aksiyon aldı.

"O ve Paul birbirlerini tanıyorlar ve aynı yönetim ekibini paylaşıyorlar.

"Paul'ün United'daki zamanının nasıl geçtiği göz önüne alındığında, İngiltere'ye dönmesi pek mümkün değil.

“Bu yüzden evini satmayı düşünecek, ancak gerekirse kiralamaktan memnuniyet duyacaktır.

"Üst düzey bir futbolcunun ihtiyaç duyduğu her şeye sahip ve bu nedenle evi çok lüks.

“Paul ve Erling oldukça benzer karakterler. Ona gerçekten hitap ediyor.”

Başka bir kaynak ise Haaland hakkında şunları ekledi: “Taşınırsa, mahallede yürüyüşe çıktığında kendisiyle aynı bölgede oturan United’ın defans oyuncularıyla çok sık karşılaşacak.”

Haaland'ın yönetim ekibi ve babası Alfie, geçen hafta Pogba’nın evini inceledi.

Böylece Erling Haaland, yeni evine taşınarak İngiltere’ye uyum sorunu yaşamadan adapte olmayı amaçlıyor.

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