İspanyol menajerin çok istediği Brezilyalı golcü, nihayet Londra'nın yolunu tuttu.

GOAL, Arsenal'ın Gabriel Jesus için Manchester City ile 55 milyon Dolar karşılığında anlaştığını doğrulayabilir.

Topçular, Mikel Arteta'nın bu yaz en fazla transfer etmek istediği oyuncu Gabriel Jesus için haftalardır Manchester City ile pazarlık yapıyor.

Uzun bir süredir çözülemeyen bazı problemler vardı ve İspanyol menajer, resmen görüşmelere kilitliydi.

Ve kulüpler arasında cuma günü bir anlaşmaya varıldı.

Jesus, Arsenal ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacak.

Şimdi ne olacak?

İki kulüp bir ücret üzerinde anlaştığı için Arsenal, 25 yaşındaki oyuncu ile kişisel şartları konusunda son bir görüşme yapacak.

Topçular'ın, son aylarda oyuncunun temsilcileriyle çok sayıda bir araya gelmesi nedeniyle bunun bir sorun olması beklenmiyor.

Arsenal, Jesus'un yaklaşmakta olan Amerika Birleşik Devletleri turu için Arteta'nın ekibiyle seyahat edebilmesi için anlaşmanın detaylarını hızla tamamlamaya çalışacak.

Kuzey Londra kulübü, bu yaz Porto orta saha oyuncusu Fabio Vieria ile de sözleşme imzaladı ve ayrıca Leeds United kanat oyuncusu Raphinha'yı da transfer etmeye çalışıyor.

Jesus, Premier Lig'de nasıl bir performans sergiledi?

Brezilyalı forvet, 2016-17 yılında Manchester City'e katıldığından bu yana ligde 58 gol attı ve 29 asist yaptı.

Bir genç olarak geldi ve Etihad Stadyumu'nda dört Premier Lig şampiyonluğu, üç Lig Kupası ve bir FA Cup kazandı.

Daha fazlası için:

Paris Saint-Germain süperstarı Kylian Mbappe: "Projenin temelinde ben yokum"