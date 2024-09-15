Manchester City, yeni De Bruyne olabilecek "müthiş" yıldızını bedavaya kaybetti

Dortmund'un yıldızı Felix Nmecha'nin Kevin De Bruyne'nin boşluğunu doldurabilecek bir yeteneğe sahip olduğu öne sürüldü.

Manchester City, son yıllarda Premier Lig’i domine ederken Kevin De Bruyne, takımın en büyük yıldızlarından biri olarak öne çıktı. Ancak City, gelecekte De Bruyne’nin yerini alabilecek potansiyele sahip bir oyuncuyu, Felix Nmecha’yı 2021 yılında bedelsiz olarak serbest bıraktı.

Manchester City akademisinde yetişen 23 yaşındaki Nmecha, takıma girmekte zorlanınca Almanya'nın Wolfsburg takımına transfer oldu.

Burada gösterdiği performansla dikkat çeken Nmecha, 2023 yılında Borussia Dortmund’a katıldı. Genç oyuncu, Dortmund’da 32 maça çıkıp iki gol atıp iki asist yaparak orta sahada etkili bir rol üstlendi.

Nuri Şahin formayı verdi

Futbol yetenek avcısı Jacek Kulig, Nmecha’yı Manchester City'nin efsane oyuncusu Kevin De Bruyne’ye benzetti. Vizyonu ve yaratıcılığıyla dikkat çeken Nmecha, De Bruyne’nin City’deki rolünü üstlenebilecek yeteneklere sahip.

Futbol gözlemcisi Antonio Mango da 23 yaşındaki oyuncuyu “müthiş bir yetenek” olarak nitelendirerek City’nin Nmecha’yı elden çıkardığı için pişman olabileceğini ifade etti.

De Bruyne’nin olası bir transfer söylentisiyle 2024 yazında Manchester City’den ayrılabileceği konuşulurken, City’nin belki de gelecekteki ideal orta saha oyuncusu Nmecha olabilirdi.

Bu sezon Nuri Şahin yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan genç oyuncu özellikle güçlü fiziği ve yaratıcılığıyla dikkat çekiyor.