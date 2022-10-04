Uğurcan Çakır'ın ismi Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılmaya devam ediyor.

Trabzonspor ile yakın zamanda yeni bir sözleşme imzalayan Uğurcan Çakır, İngiltere aktarmalı İspanya yolcusu olabilir.

A Millî Takım kalecisi, görece formsuz bir dönemden geçiyor olsa da hâlâ büyük bir potansiyele sahip ve Avrupa kulüpleri de bu potansiyelin farkında.

Bu yüzden tecrübeli eldivenle ilgili transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Ne söylendi?

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre Trabzonspor'un kalecisi Manchester City'nin sahiplerinin ortağı olduğu takım olan Girona devreye girdi.

A Spor'da yer alan bir başka haberde ise Girona'nın mali şartları karşılamakta zorlanması haline City'nin Uğurcan'ı satın alıp, La Liga ekibine kiralaması gündemde.

Uğurcan ile Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fransız rakibi Rennes'in de ilgilendiği gelen haberler arasında.