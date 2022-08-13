Penaltıya sebep olan genç oyuncu, maçın ardından bile şok içerisindeydi.

Sahalarda ender görülen bir an, Ajax ile Roda arasında oynanan Eerste Divisie mücadelesinde yaşandı.

Maçın ardından büyük bir şok yaşayan Ajax oyuncuları, yapılan hatadan dolayı büyük bir üzüntü yaşadı.

Bu tür bir hatadan dolayı maçı kaybetmeleriyse onları en çok üzen şey oldu ve kararı "aptalca" olarak nitelendirdiler.

Ne yaşandı?

Ajax kalecisi Sten Kremers, topu alıp oyuna hızlı bir şekilde başlama niyetindeydi.

Kaleci, topu savunmadaki arkadaşı Kik Pierie'ye doğru gönderip oyunu başlattı.

Tam da o sırada Pierie, oyunun başlamış olmasına aldırmadan topu eliyle durdurup oyunu yeniden başlattı.

Rakip futbolcularının yoğun itirazı üzerine hakem, yardımcısının yanına gidip bilgi aldıktan sonra Ajax aleyhine penaltı kararını verdi.

Daha sonra penaltı atışı kazanan Roda, attığı golle rakibi Ajax'ı 1-0 mağlup etti.

Maça, oyundan çok yaşanan ilginç penaltı anı damga vurdu.

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Pierie; karşılaşmadan sonra ESPN'e yaptığı açıklamada, verilen karardan hiç de memnun olmadığını söyleyerek mücadelenin hakemine yüklendi.

"Bu gerçekten aptalca bir karardı!"

"Düdüğün çalındığını gördüğümde buna inanamadım."

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