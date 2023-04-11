Bonservisi Manchester City'de bulunan Joao Cancelo, Etihad Stadyumu'nda şoka uğradı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Manchester City'nin Bayern Münih'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada çarpıcı anlar yaşandı.

Ocak ayında Manchester City'den Bayern Münih'e kiralanan ve 70 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Joao Cancelo, Etihad Stadı'nda protesto edildi.

Karşılaşmaya yedek başlayan Portekizli sağ bek, 81. dakikada Davies'in yerine oyuna girdi. Sahaya ayak basarken ıslıklanan Cancelo, ayrıca top ayağına her geldiğinde de yuhalandı.

Cancelo ne söylemişti?

Portekizli, karşılaşmadan günler önce yaptığı açıklamada Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamadığını vurgulayıp şu sözleri söylemişti:

"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak benim de büyük hayalim ve bunu gerçekleştirene kadar pes etmeyeceğim.

"Daha önce yapamadım ama belki bu yıl Bayern Münih ile bunu yapabilirim."

Cancelo'yu ne bekliyor?

Manchester City'e ilk maçta mağlup olarak tur şansını zora sokan Bayern Münih, rövanş maçından önce Almanya Bundesliga'da cumartesi günü Hoffenheim'ı konuk edecek.

Cancelo ve arkadaşları 19 Nisan Çarşamba gecesi City ile Allianz Arena'da rövanş maçına çıkacak.