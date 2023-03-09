The Sun, İngiliz oyuncunun hafta sonu Manchester'daki bir barda CCTV görüntülerine yakalandığını bildirdi.

Manchester City'nin defans oyuncusu Kyle Walker'ın, ifşa edildiği görüntülerin ardından polisle başı belaya girebilir.

The Sun tarafından yayınlanan CCTV görüntüleri, Walker'ın pazar günü Manchester'daki bir barda arkadaşlarıyla birlikte gösterdi. Sağ bek, sarhoş görünüyordu.

Görüntülerde, İngiliz futbolcu eşofman altlarını indiriyor ve önce arkadaşlarına sonra da ayrı bir grup kadının gözü önünde kendisini ifşa ediyor.

Walker ve takım arkadaşlarına, geçen hafta sonu 2-0'lık Newcastle galibiyetinin ardından Pep Guardiola tarafından iki gün izin verilmişti. City, cumartesi günkü Crystal Palace maçına kadar sahada olmayacaj.

Guardiola daha önce, aralık 2021'de dışarıda geçirdikleri bir gecenin ardından içki içen Jack Grealish ve Phil Foden'ı kadrodan çıkararak cezalandırmıştı.

GOAL, City'nin Walker'a karşı herhangi bir işlem yapmayacağını anlıyor çünkü bu kişisel bir mesele ve izinli olunan bir günde gerçekleşti. Walker, salı günü antrenmana zamanında geldi.

32 yaşındaki futbolcu ayrıca nisan 2020'de, İngiltere'de koronavirüs salgınının üzerinden bir aydan kısa bir süre geçtikten sonra, evinde bir 'seks partisi' düzenlediği iddiasıyla başını belaya sokmuştu.

Walker, daha sonra bu davranışı için özür dilemişti.