UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Manchester City, Real Madrid'i konuk ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor...

Yarı final rövanş maçları bu hafta sahne alırken Manchester City ile Real Madrid'in mücadelesi yine nefesleri kesecek. Pep Guardiola'nın öğrencileri, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak mücadelede bu kupayı en fazla kazanan kulüp olan Real Madrid'i konuk edecek.

Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Manchester City - Real Madrid maçı hangi kanalda?

Yarı final eşleşmesinin ilk maçında iki takım Santiago Bernabeu'da 1-1 berabere kalmıştı. Dev karşılaşmanın rövanşı EXXEN ile birlikte TV8 ekranlarından da şifresiz olarak yayınlanacak.