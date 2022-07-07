İngiliz oyuncu için, Maviler'in formasını giymek artık bir hayal değil.

Raheem Sterling, Londra kulübüyle kişisel şartları kabul ettikten sonra Chelsea'ye transfer olmaya artık çok yakın.

GOAL, Chelsea ile Sterling arasında bir ücretin henüz kararlaştırılmadığını biliyor, ancak Manchester City'nin yıldızı Stamford Bridge'e transfer olmak istiyor.

27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kaldı ve Todd Boehly'nin Chelsea'nin sahibi olarak ilk büyük transferi olacak.

Anlaşma devam edecek mi?

Chelsea'nin, mevcut anlaşmasına 12 ay kala indirimli fiyatla satışa sunulacak olan Sterling için Chelsea ile bir anlaşmaya varmak istediği bildiriliyor.

Gabriel Jesus da Etihad Stadyumu'ndaki sözleşmesinin son yılındaydı ve en sonunda Arsenal'e 55 milyon Dolar karşılığında bir anlaşmayla katıldı.

Sterling, Chelsea menajeri Thomas Tuchel ile konuştu ve Maviler'i, 2021 yılında Şampiyonlar Ligi'nde City karşısında zafere taşıyan Alman menajer için oynamak istiyor.

Böylece Sterling, Tuchel ile çalışma hayalini de gerçekleştirmiş olacak.

Sterling neden transfer olmak istiyor?

2015 yılında Liverpool'dan 49 milyon Sterlin'e transfer olan Sterling, City formasıyla 337 maça çıktı ve 131 gol kaydetti.

Ancak, yıl sonunda Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası ile birlikte İngiliz oyuncu, Pep Guardiola yönetimindeki sıralamayı düşünürken daha fazla süre almak amacında.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarında Real Madrid'e karşı ve son gün Aston Villa'ya karşı kazandığı zafer de dahil olmak üzere birçok büyük maçın ilk 11'inde yer almadı. ​

Yeni transferler Erling Haaland ve Julian Alvarez'in yanı sıra Phil Foden, Jack Grealish ve Riyad Mahrez'in formları, ilk 11'de başlamayı zor hale getirdi.

Cole Palmer gibi genç oyuncular ise Sterling için, resmi daha da bulanıklaştırabilir.

City bu transfer döneminde başka neler yaptı?

Pep Guardiola'nın kulübü, hücumlarını tamamen yeniden şekillendirecek Haaland ve Alvarez hamlelerine ek olarak, takımdan ayrılan Fernandinho'nun yerine Leeds United'dan Kalvin Phillips'i kadrosuna kattı.

City ayrıca, yaz transfer dönemi bitmeden bir sol bek daha transfer etmeyi amaçlıyor.

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