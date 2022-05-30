Brezilyalı yıldızın eşi, City taraftarlarını ve yetkililerini sinirlendirecek bir açıklama yaptı.

Fabinho’nun eşi Rebeca, Liverpool'un kupa geçit töreninde eğlenirken Manchester City’e de bir gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi finalini henüz kaybetmiş olmalarına rağmen, Lig Kupası ve FA Cup zaferlerinin keyfini çıkardı.

Şehrin dört bir yanında kupalarını gezdiren Liverpool, sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.

Bazı taraftarlar, Avrupa'da Real Madrid'e kaybetmeleri ve Premier Lig şampiyonluğunu Manchester City’e kaptırmalarından dolayı düzenlediği tören için Jurgen Klopp'un ekibiyle alay etti.

Ancak Fabinho'nun karısı Rebeca Tavares, özel günün tadını çıkarmaya kararlıydı ve onu mahvetmeye çalışan çevrimiçi trolleri hedef aldı.

Ne söylendi?

Rebeca, Twitter'dan şunları yazdı: "Biz Liverpool'uz, bu daha fazla anlam ifade ediyor! Gelecek sezon görüşürüz Liverpool ailesi!

"Desteğiniz için teşekkürler. Petrolün satın alamayacağı bazı şeyler vardır.”

Öfkeli City taraftarlarından birçok yanıt alan Rebeca şunları ekledi:

"Şu anda benim hobim, tweetlerimde nefret edenlerin yorumlarını okumak: Gerçekler acıtır!”

Fabinho, bu sezon Liverpool formasıyla 48 maçta forma giydi ve kulüpte kazandığı Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi zaferlerinin yanına iki kupa daha ekledi.

"Gelecek yıl, Şampiyonlar Ligi kupasını alacağız"

Cumartesi gecesi mağlubiyetin ardından menajer Klopp, Liverpool’un sezon sonunda hayal kırıklığı yarattığı yönündeki önerileri reddetti.

BT Sport'a şunları söyledi: "Soyunma odasındaki ruh hali, şu anda kimse harika bir sezon olduğunu düşünmüyor. Ama öyleydi.

"Madrid karşısında iyi bir oyun oynadık. Mükemmel değil, ama bu derin diziliş karşısında pek de bir şey mümkün olmadı. Çok zordu.

“Çocuklar, özellikle biz 1-0 geriye düştükten sonra her şeyi denediler. Sonra istediğimiz gibi oynadık.

“Daha fazla soruna neden olabilirdik. Ama kontradaki tehditleri çok fazlaydı.

"İkinci yarıda daha cesur olmak istedik. Şu anda farklı hissettiriyor, finale çıkmak başarıdır, ancak hedeflediğimiz şey daha farklıydı.

"Tekrar geleceğimize dair içimde güçlü bir his var. Durum böyle. Çocuklar rekabetçi, olağanüstü bir grubumuz var ve gelecek yıl, Şampiyonlar Ligi kupasını alacağız."

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