Manchester City oyuncusu Matheus Nunes, Madrid’de gece kulübünde olay çıkardı

Matheus Nunes, Madrid'de bir gece kulübünde izinsiz fotoğrafının çekilmesine tepki gösterdiği bir olay sonrası gözaltına alındı.

Manchester City’nin orta saha oyuncusu Matheus Nunes, Madrid’de bir gece kulübünde yaşanan bir olayın ardından gözaltına alındı. İspanyol gazetesi El Mundo’nun haberine göre, Nunes, kendisinden izinsiz fotoğrafını çeken bir adamın cep telefonunu zorla alarak tepki gösterdi.

Olay, 8 Eylül sabahı La Riviera gece kulübünde gerçekleşti ve Nunes, Arganzuela polis karakoluna götürülerek ifadesi alındı.

İddialara göre, 26 yaşındaki Nunes, sabah 5:30’da bir adamın banyo bölümünde kendisinin fotoğrafını çektiğini fark etti ve bu durumdan dolayı çok öfkelendi.

Polis tarafından karakola götürüldü

Nunes’in telefonu alıp geri vermediği iddia edilirken, olayın ardından polis çağrıldı ve Nunes, karakola götürüldü.

Olay sırasında Nunes'in arkadaşlarıyla Madrid’de vakit geçirdiği ve Portekiz Milli Takımı'na davet edilmediği için uluslararası arayı değerlendirdiği belirtildi. Olayın ardından birkaç saat içinde serbest bırakılan Nunes, Manchester City'nin Brentford’a karşı oynadığı Premier Lig maçında yedek kulübesinde yer aldı.