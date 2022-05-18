Victor Wanyama, pazar günü CF Montreal'in Charlotte FC'yi 2-0 mağlup ettiği Major Soccer League maçından sonra neden forması ve şortu olmadan görüntülendiğine açıklık getirdi.

Kenyalı futbolcu, viral olan ve Kuzey Carolina'daki Bank of America Stadyumu'ndaki maçtan sonra iç çamaşırıyla soyunma odasına doğru koştuğunu gösteren bir videoyla yakalandı.

Video, sosyal medyada birçok tartışmaya neden oldu ve Orlando City'e karşı aldıkları 4-1'lik galibiyetin coşkusunu yaşadı.

Tottenham Hotspur’un eski oyuncusu, son düdüğün ardından iç çamaşırıyla ilginç görüntülere sahne oldu.

Ne söylendi?

30 yaşındaki futbolcu, sosyal medya sayfalarında yayımlanan yeni bir videoya cevaben “Herkese merhaba, Victor [Wanyama] burada,” başlığını açtı ve şu ifadeleri kullandı:

“İşte böyle iç çamaşırlarımla görüntülendim.

"Evet, birçok taraftar bana Charlotte maçında forma ve şortumu verip vermeyeceğimi soruyordu ve ben de taraftarı geri çevirmedim. Bir taraftara formamı verdim.

"Ve... soyunma odasına yaklaşırken bana yaklaşan yaşlı bir taraftar vardı ve bana gelip beni ve takımı görmek için yedi saat araba sürdüğünü, bu yüzden yanında hatırlayabileceği bir şeyle geri dönmek istediğini söyledi.

“Bunun üzerine taraftara, 'Yedi saat araba kullandın ve bizim maçımızı izlemek için çok şey feda ettin' diyerek ona şortumu vermeye karar verdim.

“Böylece çok mutluydu, sadece gününü kutlamak istedim... Evet, bunun dışında bir şey yok.

"Bu yüzden formasız ve şortsuz kaldım, her neyse, bu taraftara kendini takıma adadığı için teşekkür etmek istiyorum ve bunu takdir ediyoruz."

Wanyama'nın performansı

Montreal'in üst üste üçüncü galibiyetini almasına yardımcı olan Wanyama, 2022'de MLS maçlarının büyük çoğunluğunda boy göstererek toplamda 10 maça çıktı ve 880 dakika oynadı.

Wanyama, 11 maçın 10’unda ilk 11’de görev aldı.

Orta saha oyuncusu, bu sezon toplamda bir asist kaydetti ve beş kez sarı kart gördü. Geçen sezonun MLS sezonunda Wanyama, Montreal formasıyla 27 maçta forma giyerken iki gol kaydetti.

Mart 2020'de Montreal'e katılmadan önce Wanyama, Spurs için toplam 69 lig maçına çıktı, altı gol attı ve bir asist yaptı.

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