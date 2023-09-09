Manchester City’nin yeni hedefi Warren Zaire-Emery

Pep Guardiola, PSG formasıyla dikkatleri üzerine çeken 17 yaşındaki oyuncunun transferini istiyor.

Yaz transfer döneminde Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte gibi önemli oyuncularını Suudi Arabistan’a kaptıran Manchester City’nin PSG’nin 17 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Warren Zaire-Emery’nin durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano’nun Daily Briefing'de yer alan haberine göre iki kulüp oyuncunun durumunu yaz aylarında değerlendirdi.

Luis Enrique'nin vazgeçilmezi oldu

Habere göre City’den Bernardo Silva’yı transfer etmek isteyen PSG bu oyuncu için İngiliz ekibine Gianluigi Donnarumma ve Marco Verratti’yi önerirken, City takasa Zaire-Emery’nin de eklenmesini istedi. Transfer görüşmeleri sürerken Pep Guardiola’nın Silva’yı takımda tutmaya karar vermesi üzerine görüşmeler rafa kalksa da City’nin genç oyuncuya olan ilgisi bitmedi.

17 yaşındaki oyuncu, yakın gelecekte zirveye ulaşma potansiyeline sahip, olağanüstü yetenekli bir genç oyuncu olarak görülüyor. Şimdiden kulüp için 35 üst düzey maça çıktı ve Fransa 21 Yaş Altı takımına çağrıldı. Luis Enrique’nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Zaire-Emery, bu sezon PSG’nin ligde oynadığı dört karşılaşmaya da ilk 11’de çıktı.