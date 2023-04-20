Gelecek sezon kadrosuna kanat takviyesi yapmayı planlayan Manchester City, son dönemin en popüler isimlerinden birine kanca attı.

Napoli eşleşmesinde sergilediği futbolla Milan’ı Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale taşıyan Portekizli yıldız Rafael Leao’nun son talibi Manchester City oldu. Kadrosunda Jack Grealish ve Bernardo Silva gibi kanat oyuncularına sahip olan Pep Guardiola’nın takımının kanat oyuncusu takviyesi planladığı ve bu doğrultuda rotayı Milan ile kontratı 2024 yazında bitecek genç yıldıza çevirdiği belirtildi.

İtalyan basınından Sky Sport’ta yer alan habere göre Leao Milan ile yeni sözleşme imzalayarak takımda kalmak istiyor ancak kırmızı-siyahlı takım şu an için Leao’nun yeni kontrat için taleplerini karşılamaya yanaşmadı.

150 milyon euro karşılığında serbest

Sözleşmesinde 150 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Leao ile City’nin yanı sıra Arsenal ve Manchester United gibi devler de ilgileniyor.

Santrfor pozisyonunda da oynayabilen bir sol kanat oyuncusu olan Leao, bu özellikleriyle futbol dünyasında, ‘Yeni Thierry Henry’ olarak nitelendiriliyor.

Serie A’da geçtiğimiz sezonu 11 gol ve dokuz asistle tamamlayan Leao, Sporting Lizbon altyapısından yetiştikten sonra Fransa’nın Lille takımına transfer olmuş ve bir sezon sonrasında Milan kadrosuna katılmıştı.