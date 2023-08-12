Son şampiyon Manchester City kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Premier Lig’de sezona 3-0’lık Burnley galibiyetiyle başlayan Manchester City transferde gaza bastı. Sports Mole’de yer alan habere göre Pep Guardiola’nın takımı kadrosunu West Ham’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Paqueta ile güçlendirmek için yürüttüğü görüşmelerde önemli bir aşama kaydetti.

Paqueta transferin resmiyet kazanması halinde Mateo Kovacic ve Josko Gvardiol’ün ardından City’nin bu yaz yaptığı üçüncü transfer olacak.

West Ham 110 milyon istiyor

Geçtiğimiz yaz Lyon’dan West Ham’a 51 milyon sterline transfer olan Paqueta, İngiliz takımında geçirdiği ilk sezonda 41 maça beş gol ve yedi asist sığdırmıştı. Sözleşmesinin bitmesine dört yıl kalan oyuncu için iki takım arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, 70 milyon sterlinlik ilk teklifin West Ham United tarafından kabul edilmediği ifade edildi.

West Ham’ın bu transfer için 110 milyon euroya yakın bir bedel istediği belirtilirken, Paqueta ile City cephesi altı yıllık bir sözleşme için anlaşmaya vardı. West Ham Teknik Direktörü David Moyes Cuma günü düzenlenen basın toplantısında City’nin teklifini doğrularken, bu teklifin kulübün beklentilerini karşılamanın çok uzağında olduğunun altını çizmişti.