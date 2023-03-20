Hücum hattını güçlendirmek isteyen Manchester City, çalım atma yeteneğiyle dikkat çeken yıldız oyuncuyla temaslara başladı.

Premier Lig’de son iki sezonu şampiyonlukla tamamlasa da bu sezon lider Arsenal’in gerisine düşen Manchester City, önümüzdeki sezona daha güçlü girebilmek için çalışmalarına şimdiden başladı. Football Insider’da yer alan habere göre İngiliz devi, Brighton’da Roberto De Zerbi’nin göreve gelmesinin ardından oynadığı oyunla dikkat çeken Japon oyuncu Kaoru Mitoma’yı transfer edebilmek için çalışmalara başladı.

City’nin oyuncuya gösterdiği ilginin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Brighton yönetimi ise Mitoma’yı daha uzun soluklu bir sözleşme ile takımda tutmak için düğmeye bastı.

Brighton bırakmak istemiyor

Yıldız oyuncuya mevcut kontratıyla kazandığı ücretin iki katını teklif eden Brighton yönetimi, oyuncuya haftalık 40 bin sterlin önerirken, Mitoma’nın bu teklife ne yanıt vereceği ise henüz netlik kazanmadı.

Kadrosundaki önemli oyuncularını takımdan göndermeye sıcak bakmayan Brighton yönetimi daha önce de Ekvadorlu orta saha oyuncusu Moises Caicedo için Arsenal’den 70 milyon sterlinlik bir teklif almış ancak bu teklif yönetim kurulunun kararıyla reddedilmişti. Brighton’a 2021 yılında katılan Mitoma, bu sezon 26 maça sekiz ve altı asist sığdırmıştı.