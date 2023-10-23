Manchester City’nin transfer hedefi Jamal Musiala

Bayern Münih’te son dönemde yedek kalan genç yıldız, yeniden İngiltere’ye dönebilir.

Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu Manchester City’nin Alman devi Bayern Münih’in genç yıldızı Jamal Musiala’nın transfer şartlarını araştırdığı öğrenildi. Football Insider’a konuşan bazı kaynaklara göre Pep Guardiola’nın takımı Musiala’yı öncelikli transfer hedeflerinden biri olarak belirledi. Musiala’nın kontrat problemi de bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltti.

Haberde Liverpool’un da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, Allianz Arena'da haftada 83.000 sterlin kazanan Musiala’nın kulübüyle olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

Yedek kalmak hayal kırıklığına uğrattı

Musiala yeni sözleşme için Bayern ile görüşmelerini sürdürürken, genç oyuncunun yüksek potansiyeline rağmen Thomas Tuchel'in takımında düzenli bir ilk 11 oyuncusu olamamaktan dolayı hayal kırıklığına uğradığı da biliyor.

Avrupa’nın en iyi genç oyuncularından biri olan ve potansiyel bir dünya yıldızı gözüyle bakılan Musiala, bu sezon Bundesliga'da çok az forma giydi ve Tuchel genellikle tecrübeli hücum oyuncusu Thomas Müller'i ilk 11'de başlatmayı tercih etti. Bayern'in geçtiğimiz sezon Bundesliga'yı kazanmasında önemli rol oynayan 20 yaşındaki oyuncu tüm kulvarlarda 47 maçta 16 gol ve 16 asistlik performans sergilemişti.

Daha önce Southampton ve Chelsea altyapılarında da forma giyen Musiala, İngiltere’nin U15 Milli Takımı’nda da oynamasına rağmen A Milli takım tercihini Almanya’dan yana kullanmıştı.