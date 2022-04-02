Liverpool menajeri Jurgen Klopp, Milli Takım için verilen ara dönemde Mısır ile Dünya Kupası’na katılmayı başaramayan Mohamed Salah'ın kulüp maçlarındaki performansının düşeceğine inanmıyor.

29 yaşındaki oyuncu, Senegal'e karşı oynadıkları maçta Mısır’ın kulüpten takım arkadaşı olan Sadio Mane'nin takımına kaybetmesine engel olamadı.

Mane, Senagal için galibiyeti getiren golü atarak ülkesinin Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na katılmasını sağladı.

Salah ise bu kritik mücadelenin penaltı atışlarında, başarısız olan isimlerinden birisiydi.

Mısır, iki aydan kısa bir süre içinde ikinci kez bir mücadelede Senegal'e yenildi. Afrika Uluslar Kupası (Afcon) finalinde, ilk yenilgilerini almışlardı.

Ne söylendi?

Mane ve Salah, cumartesi öğleden sonra Liverpool’un Watford'a karşı oynayacağı mücadelesinde aynı takım için sahaya çıkacaklar ve Alman hoca, bu karşılaşma için bazı açıklamalarda bulundu.

Klopp, özellikle üzgün olan Salah’ın performansıyla ilgili Liverpool Echo'ya şöyle konuştu:

“Salah’ın performansının düşeceğine inanmıyorum ve onun kötü olmak gibi bir yeteneği yok. Bu konuda yetenekli değil.

“Hepimiz, zaman zaman üzgün oluyoruz ama bunun için gerçek bir becerisi yok.

“Mutlu değil, ama buraya geri döndüğünden beri her şey yolunda gibi görünüyor.

“2018’deki Şampiyonlar Ligi finalinden sonra sakatlık sorunu yaşadı, ama yapabilseydi muhtemelen ertesi gün oynamaya çalışırdı.

"Tabii ki bu mümkün değildi ve sakatlığı sezon öncesine kadar bir süre devam etti.

“O, şimdi her zamankinden daha fazla geri dönüş yapmayı umuyor.

“Onun zihniyeti kesinlikle budur.”

Klopp, oyuncularının kalitesine güveniyor

Salah ve Mane, Liverpool için kilit oyuncular olarak dikkat çekiyor ve Klopp, milli haftadan sonra ikilinin, takımın mücadele ettiği tüm alanlarda elinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyor.

"Bir takımda birlikte oynuyorlar ve her ikisi de gol atmak istiyor. Bu normal. Biz de gol atmalarını istiyoruz.

“Birinin diğerini görmediği ve durumu bitirmediği durumlar var ve sonra hemen diyoruz ki, 'Bunun nedeni nedir?

"Bunun nedeni, bazı durumlarda farklı şeyler düşünmelerinden kaynaklanıyor.

"Pozisyonları tekrar izleyince onlar da bazı şeylerin farkına varıyorlar. Pas vermenin gerçekten çok zor olduğunu belirtiyorlar.

“Aralarında bir problem yok. Biz insanız ve zaman zaman yanlış kararlar veririz ama bu kişisel bir şey değil.

"Sadece gol atmalarını ve yanlış kararlarının farkında olmalarını istiyoruz. Oyuncularımızın hepsi çok kaliteli.

“Bunun, herhangi bir rekabet duygusuyla ilgisi yok. Bazı şeyler, sadece yanlış kararlardan ibaret oluyor."

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