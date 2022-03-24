İspanyol medyası, Real Madrid'in forveti Gareth Bale'e sert bir saldırıda bulundu ve onu parazit olarak nitelendirdi.

Bale, kulüpte toplam 14 kupa kazanmasına rağmen kulübün parasını emmekle suçlanıyor.

32 yaşındaki oyuncu, 2013'te Bernabeu'ya geldiğinden beri basında çıkan eleştirilere yabancı değil.

Madrid'deki son yıllarında ise sakatlıklarla boğuşan Galli yıldız, düşük performansıyla taraftarları kızdırdı ve saha dışı tuhaflıkları nedeniyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erdiğinde ayrılacağı neredeyse kesin ve Carlo Ancelotti'nin, La Liga şampiyonluğuna yaklaşan ekibinde küçük bir rol oynamaya hazırlanıyor.

Ancak İspanyol basını, Bale transferinin bir talihsizlik olduğunu açıklarken kulüpten ayrılması için gün sayıyor.

Ne söylendi?

Marca’da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

“Parazit Bale, soğuk ve yağmurlu Britanya’dan geldi!

"İspanya’ya yerleşti ve burada ona sadece özen ve sevgi gösterildi.

“Ancak o, doğası gereği karşılığında bu kulübe hiçbir şey vermeden sadece Real Madrid'in kanını emdi.

“Kandan çok, kulübün euro’larını emmeye devam etti.

"Pire, bit veya tahtakurusu gibi türünün diğerlerinden farklı olarak paraziti Bale, ev sahibinde kaşıntıya veya hastalığa neden olmuyor.

“Ancak kan emdikten sonra gülüyor ve alay ediyor. Kulübe karşı şakacı bir küçümseme gösteriyor.

“Gülüyor, alkışlıyor, kendisini yere atıyor, şarkı söylüyor, bir tür küçük düşürücü tören gibi…

"Neyse ki tüm talihsizlikler gibi onun da bir son kullanma tarihi var.”

Madrid gün sayıyor

Gazetede yer alan haberde, Bale'in sivrisinek olarak bir maketi yer alıyor ve Galli futbolcunun, kulübün kaynaklarını yıllar içinde tükettiğinin altı çiziliyor.

Bale, ağustos ayından bu yana iki maçta sadece 69 dakika oynadı ve Real Madrid patronu Ancelotti’nin, kanat oyuncusu ayrılana kadar gün saydığı ifade ediliyor.

Ayrıca Galli futbolcunun, İspanya’da geçirdiği süre boyunca sevinçten daha fazla soruna neden olduğu aktarılıyor.

Geçtiğimiz hafta Barcelona’ya sahasında 4-0 yenilen Real Madrid'de Bale, özellikle bu mağlubiyetin ardından büyük bir baskı altına girdi.

32 yaşındaki oyuncunun, aldığı para ve gösterdiği performans baz alındığında eleştirilerin bir numaralı hedefi haline gelmesi normal karşılanıyor.

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