Premier Lig ekibi Manchester City'nin kaptanı İlkay, transfer sürecinde herkesi ters köşe yaptı.

NE OLDU? Corriere dello Sport'a göre Milan, Etihad'daki sözleşmesinin son ayına girerken City'nin kaptanı İlkay Gündoğan'ı transfer etmeye çok yakın...

Serie A ekibinin, Barcelona'nın da gündeminde olan tecrübeli orta saha oyuncusu için transfer yarışında olduğu da aktarıldı.

Arsenal da İlkay Gündoğan'ı kadrosuna dahil etmek isterken şimdilik en güçlü ihtimalin Milan olduğu bildirildi.

BÜYÜK RESİM: 32 yaşındaki oyuncu, Manchester City ile sezonun en önemli iki maçından birisi olan Manchester United'a karşı FA Cup finalinde bugün sahada olacak.

Ayrıca, sezonun en önemli maçlarından birisi olarak lanse edilen Şampiyonlar Ligi final maçında Inter karşısına da çıkacaklar.

İki maçı da galibiyetle noktalamaları halinde, bu sezon üçleme yaparak kupa koleksiyonlarına 3 kupayı daha eklemiş olacaklar.

Kulüpte oynadığı 302 maçta 58 gol ve 40 asistle etkileyici bir performans sergileyen İlkay, toplamda beş lig şampiyonluğu kazanarak takımına çok önemli bir katkıda bulundu.

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İLKAY İÇİN SIRADA NE VAR? 32 yaşındaki oyuncunun, son üç sezonda Man City'nin Premier Lig hakimiyetinde ne kadar etkili olduğu göz önüne alındığında dev takımları peşinden koşturması normal...

City'nin onun gitmesine izin vermesi bile garip görünüyor, ancak nereye giderse gitsin, yeni takımı üzerinde ciddi bir etki yaratmasını bekliyor.