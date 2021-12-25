Kevin De Bruyne'den ailesine Noel'e özel korkunç sürpriz!

Futbol dünyasında Noel ile ilgili paylaşımlar devam ediyor. Kimi futbolcu eşi ve çocuklarıyla Noel'i karşılarken kimisi de takım arkadaşlarıyla eğlenmeyi tercih etti.

Ancak Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, aile üyelerini korkuttuğu anlara yer verdi. De Bruyne Grinch kostümü giyerek eğlenceli anlar yaşadı.

Grinch kostümüyle önce annesini sonra da çocuklarını korkutan De Bruyne, Noel'in tadını çıkarıyor gibi olsa da çocuklarından biri bu durumdan hoşnut değil. Korkunç bir kostümle babasını gören De Bruyne'nin çocuğunun ilk tepkisi ağlamak oluyor.

İlk olarak 1957 yılında How The Grinch Stole Christmas adıyla ortaya çıkan Grinch karakteri git gide Batı dünyasında kış tatillerinin bir simgesi haline gelmiştir. Manchester City'nin yıldızı da Noel için Grinch kostümü giyerek bu eğlenceli görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

Kevin De Bruyne'nin yaptığı paylaşım saatler içinde yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. Paylaşımıın altındaki yorumlarda ise Dele Ali, Ruben Dias, Lukaku ve Grealish gibi isimlerin de olduğu birçok yıldız futbolcu bulunuyor. Bu isimler genellikle gülme emojileri ile eğlendiklerini belli etmişler.