Premier Lig devi, sarı-lacivertlilerin 17 yaşındaki yıldızının peşinde.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, harika futboluyla herkesi mest etmekle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa'nın elit seviyedeki kulüplerin de dikkatini çekiyor.

17 yaşındaki orta saha için Premier Lig devinin bir rapor hazırladığı ortaya çıktı.

Detaylar neler?

Fanatik gazetesinin haberine göre Manchester City, Arda için Türkiye’ye gözlemci yolladı.

Manchester City’den gelen bir yetkili, Ülker Stadı’nda Çaykur Rizespor ile oynanan Türkiye Kupası maçını ve ligdeki Kasımpaşa mücadelesini izledi.

Kulübün gözlemcisi ardından genç futbolcuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlayarak bu raporu İngiltere’ye gönderdi.

Raporda neler yazıyor?

Söz konusu raporda Fenerbahçe’nin orta sahasıyla ilgili övgü dolu açıklamalar yer aldı.

Buna göre Arda'nın süperstar olma potansiyeli taşıdığı ve henüz 17 yaşında olmasına rağmen sahada kendisine güvenli bir şekilde mücadele ettiği vurgulandı.

Ayrıca Arda’nın oyunu okuma ve hızlı düşünme konusundaki başarısı ile yüksek teknik kapasitesine de dikkat çekilerek genç yıldız için “Gelişime son derece açık bir oyuncu” notu düşüldü.

Manchester City'nin gözlemcisi, 17 yaşındaki futbolcunun fizik olarak güçlenmesi ve oyun içinde temposunu artırması gerektiğini de belirtti.