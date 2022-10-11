NE OLDU? Ake, Premier Lig'in son şampiyonunda forma şansı bulmak için kıyasıya bir rekabetle karşı karşıya kalırken son transfer penceresinde yoğun bir tartışma konusu oldu.

Daha önce Stamford Bridge'de altı yıl geçiren çok yönlü defans oyuncusunun, Chelsea tarafından büyük bir para teklifi yapıldığı için batı Londra'ya geri dönebileceğine dair öneriler vardı.

Ancak hiçbir anlaşma yapılmadı ve 27 yaşındaki oyuncu, Pep Guardiola'nın planlarının bir parçası olmaya devam ediyor.

Ve başarılı stoper, transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

NE DEDİLER: Ake, Etihad Stadı'nda kalmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Manchester City'de olduğum için çok mutluyum ve yazın burada kaldığım için şanslıyım.

"Rekabet konusunda hiçbir zaman endişe duymadım.”

BÜYÜK RESİM: City, Ake'yi 2020'de Bournemouth'tan yaklaşık 41 milyon Sterlin (45 milyon Dolar) karşılığında aldı.

Ve City için önemli oyuncular arasında olurken iki Premier Lig şampiyonluğu kazandı.

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