Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Chelsea'nin kanat oyuncusu Pedro Neto'nun bu yaz Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olma ihtimaliyle ilgili son gelişmeleri açıkladı.

Romano, "YouTube" kanalı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Pedro Neto, Manchester City tarafından takdir ediliyor. Ancak şu an itibarıyla City, Chelsea'nin oyuncu için belirlediği maddi değerin oldukça yüksek olduğunu düşünüyor. Bu nedenle Etihad Stadyumu'na transferi şu an için karmaşık görünüyor."

Romano sözlerine şöyle devam etti: "Manchester City, Pedro Neto'nun menajeriyle görüştü. Ancak Chelsea'nin belirlediği maddi değerin oldukça yüksek olması nedeniyle transferde herhangi bir ilerleme yok."

Ardından şunları ekledi: "Pedro Neto'nun geleceğine dair iki senaryoyu takip edeceğim: Birincisi ve en muhtemel olanı, Al Hilal'e transferi olabilir. Çünkü Suudi ekibi Malcom'a veda etmek üzere."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Malcom, Al Hilal ile ilk haftada bir gol attı. Ancak önümüzdeki saatlerde başka bir Suudi kulübü olan Al Ahli'ye gitmesi bekleniyor. Dolayısıyla Pedro Neto kesinlikle Al Hilal'in hedefinde."

Devamında ise şunları söyledi: "Malcom'un geleceğine dair bir başka ihtimal ise Tottenham. Ancak Tottenham için size her zaman tekrarladığım gibi, asıl hedef Savinho ve Jackpo ile anlaşmanın yanı sıra gerçek bir santrfor imzalamak."

Şu sözlerle noktayı koydu: "Bu, Tottenham'ın planı. Dolayısıyla Pedro Neto, Savinho ya da Jackpo ile ilgili herhangi bir şeyin olması durumunda bir yedek seçenek. Pedro Neto bir alternatif olacak, ancak en öncelikli isim değil."

