Alman menajer, Portekizli yıldızın transferinde kartlarını açık etme niyetinde değil.

Cristiano Ronaldo'nun, uzun süredir Manchester United'dan ayrılmak istediğine dair haberler yapılıyor ve bu durum, her geçen gün daha ciddi bir seviyeye geldi.

Portekizli yıldız, birçok takımla anılırken bu ekiplerden birisi Premier Lig'den Chelsea'ydi.

Maviler'in menajeri Thomas Tuchel, Portekizli süperstarla ilgilenip ilgilenmediği sorulduğunda potansiyel bir transfer konusunda çok az şey veriyor.

Şimdilik, Maviler'in patronu kartlarını açık etmiyor ve Ronaldo'nun, Old Trafford'da kalacağına dair spekülasyonlara yol açıyor.

İzle: Tuchel, Ronaldo'nun ilgisini sordu

Chelsea, sezon öncesi hazırlıklarını hızlı bir şekilde sürdürürken Maviler'in bir taraftarı Tuchel'e Ronaldo söylentilerini sordu.

Ronaldo'nun Stamford Bridge'e gidip gitmeyeceği sorusu karşısında Alman menajer, ne olumlu ne de olumsuz bir yanıt verirken kafaları karıştırdı.

Tuchel, Ronaldo sorusuna oldukça net bir yanıt verdi: "Size söylemeyeceğim!"

Cristiano Ronaldo Chelsea'ye gidebilir mi?

Maviler, bu yaz yapılacak bir transfer hamlesiyle dikkat çekmek istiyor ve Ronaldo, muhtemelen bu konuda büyük bir yankı uyandırma gücüne sahip.

Ancak, Kırmızı Şeytanlar da Portekizli süperstarın şimdilik takımdan ayrılmasını istemiyor gibi görünüyor.

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