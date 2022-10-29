İspanyol menajer, Erik ten Hag yönetiminde son dönemde formda olan rakiplerine karşı övgüde bulundu.

City, Premier Lig'de United'ı 6-3 mağlup etti

Ten Hag'ın ekibi o maçtan bu yana hiç yenilmedi

Pep, Kırmızı Şeytanlar için övgü dolu

NE OLDU? Guardiola'nın Manchester City'si, Pep saltanatının büyük çoğunluğunda rakiplerinden çok daha iyi durumda. Bu ayın başında United ile Etihad'da karşılaştıklarında da durum hâlâ böyleydi. Ancak İspanyol, Premier Lig şampiyonluk yarışındaki rakipleri sorulduğunda Erik ten Hag'ın çalışmalarını övmeye hevesliydi.

NE SÖYLENDİ? Pep Guardiola, Kırmızı Şeytanlar için şunları söyledi:

"United'ın geleceğini hissediyorum. Sonunda United geliyor. Dün Sheriff maçında ve Chelsea'ye ilk yarıda oynadıkları oyunu gördüm. Şu anda United'da gördüğüm şeyi beğendim. Ayrıca bir sürü rakibimiz olacak.

"Bu yüzden Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk için savaşmanız gerekiyor. İlk 10 maçta Premier Lig'i kazanamıyorsunuz, biraz geride kalabilirsiniz. Newcastle zaten yarışta. Tottenham da öyle."

BÜYÜK RESİM: Manchester United'ın son formu, sezon başında Ten Hag altında hayata kötü bir başlangıç yaptıktan sonra onları ilk dört yarışına yükseltti. Hafta sonu kazanırlarsa ve diğer sonuçlar lehlerine giderse, üçüncü sıradaki Tottenham ile aynı puana gelebilirler.

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MANCHESTER UNITED'I NE BEKLİYOR? Pazar öğleden sonra West Ham'ı konuk edecek olan United'ın, formunu koruması kolay olmayacak. Hafta sonunun son maçını oynayacakları için Ten Hag'ın ekibi, kazandıkları takdirde puan durumundaki yerini daha net görecek.