Manchester City Menajeri Pep Guardiola: "Golf oynamayı seviyorum çünkü hakem yok"

Beş yıl içinde dördüncü Premier Lig şampiyonluğunu kazanan 51 yaşındaki İspanyol, golfün eşitlikçi oluşunu sevdiğini belirtti.

Pep Guardiola, Manchester City ile ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazandığı günleri anlattı.

City patronu, Manchester United'ın Old Trafford'da West Bromwich Albion'a karşı kaybettiğini ve şampiyonluğu kazandıklarını duyduğunda profesyonel yıldız Tommy Fleetwood ile bir tur golf, bira ve cipsten sonra oğluyla eve gittiğini açıkladı.

Tubes & Ange Golf Life YouTube kanalındaki sohbette Guardiola, futboldaki gibi hakemler olmadığı için golfü çok sevdiğini de iddia etti.

Ne söylendi?

Soccer AM sunucusu Tubes'e konuşurken şunları söyledi:

"Bir gün golf oynuyorduk ve ilk Premier Lig iampiyonluğumuz birlikteydik.

"Birlikte kutladık çünkü West Brom'un Old Trafford'da kazandığı ve şampiyon olduğumuz andı.

'Eve dönerken güzel bir anıydı... Golf oynadık, golf kulübündeki barda biraz bira ve cips aldıktan sonra maçı izlemeye başladık.

"Oğlumla eve gittim ve arabada West Brom'un kazandığını fark ettik ve şampiyon olduk. Orada hep birlikte konuştuk. İlk kez şampiyon olduğumuz gün Tommy ile birlikteydik.'

Golfü seviyor

Beş yıl içinde dördüncü Premier Lig şampiyonluğunu kazanan 51 yaşındaki İspanyol, golfün eşitlikçi oluşunu sevdiğini de belirtti.

"Golfü seviyorum çünkü orada hakem yok. Şimdiye kadarki en adil oyun. Herkes aynı pozisyonda başlar ve bitirir.

"Ne kadar az atış yaparsanız oyunu kazanırsınız. Mazeret yok - daha iyiysen kazanırsın. Etrafta veya dışarıda kimse yok. Bu güzel, bu mükemmel... Sporda şans yoktur."

Ayrıca eski antrenörü ve akıl hocası Barcelona efsanesi Johan Cruyff ile golf oynamayı çok istediğini ve eski Fransız milli takımı Alain Boghossian'ın tanıdığı en iyi eski golf oyuncusu olduğunu açıkladı.

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