Fransız efsanenin hocalık meziyetlerine güvenen Alman oyuncu, ona olan saygısını sürdürüyor.

Monaco'nun eski bek oyuncusu Benjamin Henrichs, Ocak 2019'da Thierry Henry'nin kulüp menajerliği görevinden ayrıldığını öğrendiğinde "şok" olduğunu açıkladı.

Ve Fransız menajerin, takımdan gönderilmesini sosyal medya aracılığıyla öğrendiğini söyledi.

Şu anda RB Leipzig takımının formasını giyen Alman oyuncu, eski patronunundan saygıyla söz etti ve onun, gelecekte çok iyi bir hoca olacağı konusunda ısrarcı konuştu.

Henry, çok başarılı geçen bir futbol kariyerinin ardından hocalığa geçiş yapmış, ancak Monaco dönemi beklediği gibi ilerlememişti.

Fransız hoca, Monaco’dan gönderildikten sonra Belçika Milli Takımı’nın yardımcı antrenörlüğüne getirilmişti ve halen görevine devam ediyor.

Henrichs, Henry hakkında ne dedi?

Alman oyuncu, GOAL ve SPOX’a yaptığı özel açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aslında 433'ün Instagram kanalı aracılığıyla Henry'nin kovulduğunu öğrendim.

“Bu beni gerçekten çok şaşırttı ve bir anlığına adeta şok oldum.

"Daha sonra Belçika Milli Takımı’ndan Henry'yi iyi tanıyan [Youri] Tielemans ile temasa geçtim.

“Bunun doğru olduğunu ve [Leonardo] Jardim'in muhtemelen geri geleceğini söyledi.

“İlk başta buna inanamadım, ancak ertesi gün Jardim’in takımın başına geçtiğini gördüm.

"Bu çok şaşırtıcıydı. Almanya'da böyle bir geri dönüş muhtemelen mümkün olmazdı, ancak Fransa'da bunun mümkün olabileceğini tecrübe ettim.”

"Henry, çok iyi bir hocaydı"

Fransız efsanenin teknik direktör olarak yeteneklerini öven ve antrenman yöntemlerinden bahseden 25 yaşındaki futbolcu, "Henry, gerçekten çok iyi bir hocaydı.

“Şu anda, üst düzey bir takımı yönetse, kesinlikle çok başarılı olabileceğini düşünüyorum.

"Konuyla ilgili çok fazla bilgisi olduğu söylenebilir.

“Gerçekten etkileyiciydi. Antrenmanları çok zorluydu. O, Thierry Henry ve tabii ki gerçek bir efsane” dedi.

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