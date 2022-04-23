Pep Guardiola, Manchester City'nin bu hafta sonu Watford'a karşı oynayacağı Premier Lig maçı öncesinde büyük bir sakatlık kriziyle mücadele etmeye devam ediyor.

İspanyol hoca, kanat oyuncularından birini savunmanın merkezinde görevlendirmek zorunda kalabileceği konusunda ilginç bir açıklamada bulundu.

Son şampiyon, Premier Lig’in zirvesinde kalmaya devam ediyor ve Liverpool’un nefesini adeta ensesinde hissediyor.

Ancak City, şampiyonluk kaderlerinin kendi ellerinde olduğunun da farkında.

Kyle Walker, John Stones ve Nathan Ake gibi önemli isimlerin sakatlıkları sebebiyle sorun yaşayan City, bu hafta sonu oynayacağı maçta ve Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid karşılaşmalarında bu oyuncularından yararlanamayacak.

Ve Guardiola, şu anda yapacağı yeni hamlelerle yaratıcı olması gerektiğini söyledi.

Guardiola sakatlık krizi hakkında ne dedi?

İspanyol menajer takımının sakatlık krizine değinirken, "Şu anda kesinlikle başımız belada.

"Birçok önemli pozisyonda sorunlarımız var ve buna uyum sağlamanız gerekiyor.

"Oyuncular da başımızın belada olduğunu biliyor. Belki bir kanat oyuncusunu stoper olarak oynatabilirim.

"Ama daha geniş bir kadro sevmiyorum. Oynamayan dört ya da beş kişiyi yedek kulübesinde bıraktığım için üzgünüm.

“Bunun sekiz ya da dokuz kişi olmasını hiç istemiyorum” dedi.

“Antrenmanlarımız, sadece 5 veya 10 dakika sürebilir"

City artık FA Cup'tan elendi, ancak yine de Avrupa ve Premier Lig'deki zorlu maç fikstürüne devam ediyor.

Guardiola, yoğun maç temposuna değinerek nefes alabilecekleri anların takımı için ne kadar önemli olduğundan bahsetti.

“İyileşmek ve zihninizde taze olmak her zaman iyidir.

”Mola vermek, kahkaha ve pozitif enerji ile sosyalleşme egzersizleridir.

“Antrenmanlarımız, sadece 5 veya 10 dakika sürebilir. Bazı oyuncularımızı kaybettik ve daha fazlasını kaybedemeyiz.

“Maçlardan bir gün sonraki günler daha yorucu oluyor. İnsanlar, maçtan sonraki gün oyuncularımın daha yorgun olduğunu anlamalı.

“Sadece rahatlayın. Biz, şu anda gayet iyi hazırlandık ve iyi durumdayız.”

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