Ralf Rangnick, Eric Bailly'nin, Harry Maguire'ın yerine geçmesini isteyen bir Manchester United taraftarına verdiği Instagram yanıtını kınadı.

Maguire, Old Trafford'da zorlu bir 2021-22 sezonu geçiriyor ve oyuncunun kaptanlıktan alınması için çağrılar yapılırken ilk 11'deki yeri de sorgulanıyor.

#MaguireOut çevrimiçi destekçiler arasında popüler bir etiket haline geldi ve Bailly, sosyal medyada bir taraftara yanıt verirken takım arkadaşlarının eleştirilerini körükledi.

Bailly Instagram'da ne dedi?

Bir Instagram kullanıcısı, United'ın Arsenal'e karşı oynayacağı bir sonraki Premier Lig maçında, kulübün resmi hesabında yayımlanan bir fotoğrafa cevaben Bailly'nin Raphael Varane ile birlikte stoperde başlamasını önerdi.

Bailly, söz konusu taraftara doğrudan "Lütfen" kelimesini ve ardından gülen bir yüz ve dua eden eller emojisi ile yanıt verdi ve bu konu tartışmalara yol açtı.

Rangnick, Bailly'nin yorumu hakkında ne dedi?

Bailly, bu sezon United formasıyla sadece dördü Premier Lig'de olmak üzere yedi kez forma giydi, ancak Maguire'ın yerini alması gerektiğini düşünüyor.

Maguire'ın ilk 11'den çıkarılmasını isteyen çevrimiçi kampanyaya ek olarak, 29 yaşındaki oyuncu, Arsenal'e karşı dinlenebileceğini öne sürerek evinde bildirilen bir bomba tehdidiyle de uğraşmak zorunda kaldı.

Rangnick, maç öncesi basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, Bailly'nin takımına Maguire'ın önüne geçmeye çalışma yaklaşımını onayladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Benim Instagram hesabım yok. Basın toplantısındaki oyuncular ne olduğunu bilmiyor, mantıklı değil.

“Sadece size şunu söyleyebilirim ki hayatımda asla Instagram'ın bir parçası olmayacağım.

"Bana söylediğin doğruysa, yani Bailly taraftara bu şekilde bir cevap verdiyse bu olmamalıydı.

“Bu kesinlikle, hiçbir kulüpte yapılmaması gereken bir şey.”

Alman menajer, basın toplantısında söylediği bu sözlerle Bailly’nin vermiş olduğu cevabı onaylamadı.

Maguire’ın bu sezonki performansı

United kaptanı, kulüp için inişli çıkışlı geçen bir sezon boyunca sürekli eleştirildi.

Maguire, bu sezon ligde 35 kez forma giydi ve United’a Leicester City’den 80 milyon euro’luk rekor bir transfer ücretiyle gelmişti.

Kulüp; şu anda Premier Lig'de altıncı, dördüncü sıradaki Tottenham ve beşinci sıradaki Arsenal'in üç puan gerisinde bulunuyor.

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