Pep Guardiola, Manchester City tarafından yalnızca Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak amacıyla işe alınmadığını söyledi.

City, çarşamba günkü yarı finalde Real Madrid'in toplamda 5-3'lük bir galibiyete sahip olduğu için üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline ulaşma şansını kaybetti.

Bu mağlubiyet, Cityli taraftarları büyük bir hayal kırıklığına uğratırken İspanyol menajerin üzerinde adeta şok etkisi yarattı.

Pep, Real Madrid yenilgisinin ardından oldukça üzgün görünüyordu.

Guardiola, Şampiyonlar Ligi için ne dedi?

Geçen yıl Chelsea'ye mağlup olan City, Avrupa kupasını almaya kararlıydı, ancak Guardiola, işinin Şampiyonlar Ligi’ne bağlı olmadığını belirtti.

Sky Sports'a verdiği demeçte, "Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kaybettik. 13 maçtan 11’ini kazandık, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldık.

"Şampiyonlar Ligi'ni kaybetsek de kötü bir Şampiyonlar Ligi sezonu muydu? Kesinlikle hayır. Bu sezon yine Şampiyonlar Ligi yarı finalindeydik.

"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz elbette. Manchester City beni aradığında, bana Şampiyonlar Ligi'ni kazanmam gerektiğini söylemediler. Premier Lig’i istediklerini bile belirtmediler.

"Bütün müsabakalarda sonuna kadar savaşmak, taraftarlarımız için izlemesi güzel ve tüm müsabakalarda elimizden geldiğince çok maç kazanan bir takım olmak istediklerini söylediler.

“Bu yüzden, benim kapımı çaldılar. Bu nedenle bir sözleşme imzaladık.

"Şüphesiz ki bütün müsabakalarda bunu başardık. Bize karşı oynayanlar biliyor. Koşuyorlar, savaşıyorlar ve kendi sınırlarını zorluyorlar.

"İşte o zaman sağlam bir kulüp olursunuz. Herkesin güvenebileceği bir kulüp olmak amacındayız.

“Sponsorlar ve taraftarlar, televizyonu açtığında Manchester City’i izlesin istedik ve bu oyuncular, uzun yıllardır bunu başarıyor” dedi.

Manchester City için sırada ne var?

Şampiyonlar Ligi'ndeki hayal kırıklıklarına rağmen City, sezonu yine de yüksek bir puanla bitirebilir.

Premier Lig'de oynanacak dört maç var ve Liverpool'un bir puan önünde bulunuyorlar.

City, pazar günü evinde ağırlayacakları Newcastle United’ı yenip Real Madrid mağlubiyetini unutabilirler.

Bu maçın ardından Wolves, West Ham United deplasmanlarına gidecek ve sezonu, evindeki Aston Villa maçıyla noktalayacak.

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