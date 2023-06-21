Chelsea’nin geniş kadrosunda beklentileri karşılaşmakta zorlanan Hırvat orta saha oyuncusu, artık Manchester City forması giyecek.

Tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını İstanbul’da kazanan Manchester City, yeni sezonun ilk önemli transferini gerçekleştirmek üzere. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgiye göre Londra ekibinin Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic ile her konuda anlaşmaya varan City, bu transfer için Chelsea’ye 6 milyonluk kısmı bonuslar olmak üzere 35 milyon euro ödeyecek.

Chelsea’ye 2019 yılında Real Madrid’den transfer olan Kovacic, bu takımda aralarında Şampiyonlar Ligi’nin de olduğu dört şampiyonluk elde etmişti.

Chelsea'de yaprak dökümü

Chelsea formasını giydiği 221 karşılaşmaya altı gol ve 15 asist sığdıran Kovacic, geçtiğimiz sezon çalkantılarla boğuşan Chelsea’de beklentilerin bir hayli uzağında kalmış ve ligde sadece 17 karşılaşmaya ilk 11’de çıkmıştı.

Yeni sezona Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino ile girmeye hazırlanan Chelsea oldukça şişkin olan kadrosunu azaltmanın yollarını ararken, Kovacic’in yanı sıra N'Golo Kante de takımdan ayrıldı ve Al-Ittihad’a transfer oldu. Chelsea’de Hakim Ziyech, Kalidou Koulibaly ve Edouard Mendy’nin de önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan’a transfer olması bekleniyor.