Manchester City - Manchester United maçı hangi kanalda?

Manchester City ve Manchester United, FA Cup finalinde karşı karşıya geliyor.

Son şampiyon Manchester City, potansiyel üç kupadan ikincisini de almak için sahaya çıkıyor. Pep Guardiola'nın öğrencileri, FA Cup finalinde ezeli rakibi Manchester United ile karşı karşıya geliyor.

İngiltere Premier Lig'de 2022/23 sezonu geçtiğimiz hafta sona erdi. Şampiyonluğunu daha önce ilan eden Manchester City, son hafta mücadelesinde Brentford'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Ligi üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Manchester United ise ligdeki son maçında evinde Fulham'ı 2-1 yenmeyi başardı.

Manchester City - Manchester United maçı ne zaman?

FA Cup finalinde Manchester şehrinin iki büyük takımı, 3 Haziran Cumartesi akşamı saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.

Wembley Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Paul Tierney yönetecek.

Mücadele Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.