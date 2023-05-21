Premier Lig’de üç sene üst üste şampiyonluk sevinci yaşayan Manchester City, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Arsenal’in Nottingham Forest karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Premier Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Manchester City kupasına kavuştu.

Julian Alvarez’in golüyle 1-0 kazanılan Chelsea karşılaşmasının ardından Premier Lig’in şampiyonluk kupasını kaldıran City’de kupayı kaldırma görevini Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan üstlendi.

City ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan 32 yaşındaki deneyimli oyuncu bu sezon oynadığı 30 lig maçına sekiz gol ve dört asist sığdırmıştı.

Almanya'da da şampiyonluk yaşamıştı

Guardiola’nın vazgeçilmezlerinden biri olmayı başaran İlkay’ın City’den üç senelik kontrat talep ettiği ve görüşmelerin sürdüğü öne sürülmüştü.

Pep Guardiola’nın Manchester City’ye imza atar atmaz takımına kazandırdığı İlkay daha önce Dortmund formasıyla Bundesliga’da da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Almanya Milli Takımı’nın da önemli oyuncuları arasında yer alan İlkay’ın adı kontratının sona erecek olmasının da etkisiyle Barcelona ve Bayern Münih gibi üst düzey kulüplerle anılıyordu.