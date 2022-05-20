Marquinhos için bir transfer hamlesi yapan Arsenal; hem oyuncu hem de kulübüyle anlaştı ve son detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Topçular, genç kanat oyuncusu için son iki haftadır Sao Paulo ile görüşüyor ve geçen haftanın sonunda prensipte bir anlaşmaya varıldı.

GOAL, transferin son detaylarının tamamlandığını ve Marquinhos'un transferi tamamlamak için Londra'ya geldiğini öğrendi.

Bu süreçlerin ardından, Brezilyalı oyuncunun en kısa sürede takımla beraber antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Arsenal'in Marquinhos'u transfer etmesiyle ilgili son durum nedir?

Marquinhos, perşembe günü Arsenal'e transfer olmak için İngiltere’nin yolunu tuttu.

19 yaşındaki oyuncu, anlaşmanın son detaylarını tamamlamak için kulübün Londra Colney eğitim merkezini ziyaret etti ve sağlık kontrolünden geçecek.

Arsenal'in, hücum oyuncusu için yaklaşık 3.7 milyon Dolar ödemesi nedeniyle anlaşmanın kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Arsenal'in onun için planları neler?

Kaynaklar GOAL'e, Marquinhos’un alınma sebebinin Arsenal için öncelikle geleceğe yatırım olduğunu vurguladı.

Anlaşmanın herhangi bir son dakika aksaklığı olmadan gerçekleşmesi halinde, oyuncunun sezon öncesi kampında A takım seviyesinde çalışmalara katılacağı bildirildi.

Brezilyalı futbolcu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaz turunda takımda yer alabilir.

Topçular, iki üst düzey hücum yıldızı getirmeyi düşünürken Marquinhos’un takıma katılması, Arsenal’ın yaz transfer planlarını değiştirmeyecek.

Marquinhos nasıl bir oyuncu?

Brezilyalı futbolcu, ağırlıklı olarak kanat oyuncusu olarak görev yapan yetenekli bir genç forvet, ama aynı zamanda merkezde de oynayabilme özelliğine de sahip.

Sol ayaklı olan Marquinhos, her iki kanatta da rahat bir şekilde mücadele ediyor, ancak oyunucu sağ kanatta oynamayı tercih ediyor.

18 yaşında Sao Paulo takımına girmeyi başaran yıldız, ilk maçına 2021 yılının temmuz ayında Flamengo karşısında çıktı.

Topçular böylece, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Alexandre Lacazette ve Eddie Nketiah'ın yerini sadece 3.7 milyon Dolar'lık Marquinhos ile dolduracak.

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