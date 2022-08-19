Norveçli yıldız, hocasına övgüler yağdırırken babasının da forma giydiği kulübün değerlerine hakim...

Erling Haaland, Borussia Dortmund'dan ayrılmaya karar verdikten sonra Manchester City'ye katılmak için ikna edilmesi gerekmediğini itiraf etti.

22 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun ortasında yeni bir meydan okuma istediğini açıkça belirttiğinde Avrupa'nın seçkin takımlarının radarına girdi.

Ve uzun görüşmeler sonrasında, babası Alfie Haaland'ın da forma giydiği City'e 60 milyon Dolar karşılığında transfer oldu.

Norveçli golcü, Premier Lig'in tecrübeli hocası Pep Guardiola yönetiminde büyük başarılar kazanmayı amaçlıyor.

Haaland, neden City'i seçti?

FourFourTwo ile yaptığı röportajda Haaland, İspanyol hocasının hem koçluk kalitesi hem de koçluk kariyeri boyunca benimsediği oyun tarzı için bolca övgüde bulundu.

How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 1-10

11-20

21-30

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41+ 31300 Oylar Oy verdiğiniz için teşekkürler. Sonuçlar yakında paylaşılacak. How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 6% 1-10

21% 11-20

42% 21-30

22% 31-40

10% 41+ 31300 Oylar

Genç forvet, "Eh, Pep'in kulübü bana satması gerekmiyordu, orası kesin" dedi.

"Hiçbir şey vadetmesine gerek yoktu. Başlangıç ​​olarak, o özel bir hoca ve bu benim için çok önemliydi.

"Hepimiz, kulüpleri için değil, aynı zamanda oyuncular ve genel olarak oyun için neler yaptığını biliyoruz.

"Bu, parçası olmak istediğim bir şey. Sanırım birlikte çok eğlenebiliriz."

City'e de övgü

Haaland, babasının Manchester City'nin mavi formasını giydiğini hatırlayamayacak kadar genç olsa da, kararını verirken yine de kulüp hakkında çok şey öğrenmiş olacak.

Şimdi Eithad'da oynamak, Alfie'nin 20 yıl önce oynadığından çok farklı bir şey, ama değerler hala çok benzer.

Haaland, "Çok büyük" dedi ve ekledi:

"Çevremizdeki tesisler, personel, kulübün etrafındaki insanlar, bu çok büyük bir organizasyon.

"Çok profesyonel bir kulüp, gerçekten sevdiğim oyuncular var ve yardım etmek için her şeyi yapıyorlar."

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