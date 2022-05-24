Manchester City'nin Premier Lig şampiyonluğunu model kız arkadaşı Sasha Attwood ile kutlayan Jack Grealish, yaptığı sürprizle sevgilisini şaşırtmayı başardı.

Jack Grealish, kutlamalar sırasında heyecanına hakim olamadı ve kız arkadaşıyla evlenmek istediğini açıkladı.

İngiliz yıldızın, bu açıklamasının ardından yüzünde büyük bir şaşkınlık oluşan Grealish'in sevgilisi Sasha Attwood adeta şok oldu.

Sevilen çift, City'nin Aston Villa'yı 3-2 mağlup ettiği dramatik galibiyetin ardından sahaya giren taraftarların çıkarılmasıyla Etihad'da fotoğraf çektirdi.

Grealish, sevgiyle baktığı 26 yaşındaki Sasha'ya gülümseyerek aşk dolu bir poz vermeyi de ihmal etmedi.

Nasıl tanıştılar?

Çift, ilk kez okuldayken birbirlerini gördüler ve tanışma fırsatı buldular. O dönemlerde, 16 yaşındaydılar ve o günden beri bir arada bulunuyorlar.

Sevgilisiyle iyi bir ilişkisi olan Grealish, ilerleyen süreçte kız arkadaşıyla dünya evine girmeye niyetli olduğunun altını çizdi.

Ne söylendi?

The Face’e konuşan İngiliz yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Annem ve babam evli, bu yüzden elbette bunu yapmak istiyorum.

"Söylemesi kolay biliyorum, ama benim için amaç sadece mutlu olmak. Bence hayattaki en önemli şey de bu."

Grealish, bu yılın başında sevgililer gününü de en güzel şekilde kutladı ve kız arkadaşlarına çeşitli sürprizler yapmaktan asla kaçınmıyor.

Jack’in, aktris Emily Atack ile gizli bir şekilde buluştuğu ve geceyi Towie yıldızı Chloe Brockett ile parti yaparak geçirdiği ortaya çıkınca ilişkileri bir dönem sarsılmıştı.

Ama o zamandan beri tekrar bir araya geldiler ve her zamankinden daha mutlular.

Grealish, geçen yaz çocukluğundan beri formasını giydiği kulübü Aston Villa'dan 100 milyon Sterlinlik karşılığında City’nin yolunu tutmuştu.

City performansı nasıl?

İngiliz orta saha, Manchester City ile toplamda 39 karşılaşmada forma şansı buldu.

Takımıyla Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Grealish, ilk büyük zaferini de tatmış oldu.

Ve Sky Sports’a yaptığı açıklamada, bu şampiyonluğu üç gün üç gece kutlayacağını söyledi.

Grealish, City’den takım arkadaşları ve Pep Guardiola'yla beraber elde edilen şampiyonluğu gecenin 3’üne kadar kutladılar.

Daha fazlası için:

İZLE | Ibrahimovic, Milan'ın Serie A şampiyonluğunu puro içip şampanya püskürterek kutladı