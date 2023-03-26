Manchester City, Real Madrid’e gideceği öne sürülen yıldız ismi takımda tutmanın yolunun yeni sözleşmeden geçtiğine inanıyor.

Premier Lig’deki şampiyonluk yarışında Arsenal’in gerisine düşen Manchester City’nin Real Madrid’in yakın bir ilgi gösterdiği Norveçli yıldız Erling Haaland ile yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlandığı öne sürüldü. İngiliz basınından The Sun’da yer alan habere göre City, Haaland’a haftada 500 bin sterlin kazanacağı yeni bir sözleşme önerecek.

2022 yılında babasının da forma giydiği Manchester City’ye katılan Haaland’ın kulüple olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor ancak City yönetimi Norveçli yıldızın maaşını yükselterek, kontratı bir yıl daha uzatmayı planlıyor.

Real Madrid'e gitmeye yakın

Şu anda haftalık 375 bin sterlin kazanan Haaland, takım arkadaşı Kevin De Bruyne ve Manchester United’ın kalecisi David de Gea ile birlikte Premier Lig’in en çok kazanan oyuncusu konumunda yer alıyor.

Bu sezon takımı için 42 gol atan Haaland’ın yakın gelecekte Real Madrid’e transfer olacağı yönündeki iddialar her geçen gün artarken, Manchester City kontratı uzatarak bu ihtimalin önüne geçmek istiyor. Sakatlığı nedeniyle Norveç’in Euro 2024 elemelerinde oynayacağı maçların kadrosundan çıkartılan Haaland’ın 1 Nisan’daki Liverpool maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.